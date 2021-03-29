Волгоградская область открывает сезон дорожно-строительных работ





Погодные условия в Волгоградской области позволят дорожникам приступить к ремонтным работам уже на этой неделе. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на оперативном совершении губернатор Андрей Бочаров.

"В этом году дорожными работами планируется охватить свыше 600 км автодорог, в том числе свыше 80 км предстоит построить и реконструировать, - уточнил глава региона. - В 1,5 раза увеличиваются объемы строительства, реконструкции и ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Отдельное внимание будет удалено опорной дорожной сети Волгоградской области и муниципальных образований, дорожным подъездам к населенным пунктам, к медицинским, образовательным и другим объектам социальной сферы.

Глава региона поставил задачи уже на этой неделе приступить к противоаварийному ремонту и ремонту способом "дорожных карт" на участках автомобильных дорог и путепроводов, где после осенне-зимнего периода выявлены дефекты дорожного покрытия, и завершить эту работу в плановые сроки. Устранение дефектов дорожного полотна, находящегося на гарантии, осуществлять за счет средств подрядных организаций.

Дорожно-строительные работы, которые запланированы в 2021 году, в полном объеме начнутся уже при наступлении благоприятных погодных условий.



