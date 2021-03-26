«Позовите профессора!»: ВолГМУ запустил серию научно-популярных видеороликов

Общество 26.03.2021 12:32
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26.03.2021 12:32
Волгоградский медицинский университет презентовал научно-популярный медиа-проект «Позовите профессора!». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, лучшие специалисты вуза на понятном для обывателя языке ответят на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить?
Неделю назад, в первом выпуске «Позовите профессора!» заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, врач-сомнолог Ольга Курушина объяснила почему опасно недосыпать и сколько должен спать человек, чтобы быть здоровым? За неделю первая серия проекта набрала почти пять тысяч просмотров, количество подписчиков канала постоянно растет.
Новая серия популярного медиа-проекта «Позовите профессора!» ответит на вопрос, почему ребенок плачет во сне.
Многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок просыпается ночью, долго плачет и не может заснуть. Что может являться причиной такого расстройства? Можно ли обойтись без лечения? С чего начать обследование малыша? К какому специалисту обратиться? Какую роль в этой ситуации могут играть тараканы?
Ответы даёт заведующий кафедрой инфекционных болезней Волгоградского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Чернявская.
Новые выпуски проекта ВолгГМУ «Позовите профессора» планируется публиковать в сети еженедельно в пятницу. В следующей серии профессор ВолгГМУ Элеонора Белан расскажет о том, почему возникают проблемы с иммунитетом и как этому противостоять.
Всего запланировано более 50 серий с участием более чем 20 профессоров ВолгГМУ. Все снятые видеоролики будут опубликованы на канале «Позовите профессора!» в YouTube.
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