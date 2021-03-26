«Позовите профессора!»: ВолГМУ запустил серию научно-популярных видеороликов





Волгоградский медицинский университет презентовал научно-популярный медиа-проект «Позовите профессора!». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, лучшие специалисты вуза на понятном для обывателя языке ответят на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить?

Неделю назад, в первом выпуске «Позовите профессора!» заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, врач-сомнолог Ольга Курушина объяснила почему опасно недосыпать и сколько должен спать человек, чтобы быть здоровым? За неделю первая серия проекта набрала почти пять тысяч просмотров, количество подписчиков канала постоянно растет.

Новая серия популярного медиа-проекта «Позовите профессора!» ответит на вопрос, почему ребенок плачет во сне.

Многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок просыпается ночью, долго плачет и не может заснуть. Что может являться причиной такого расстройства? Можно ли обойтись без лечения? С чего начать обследование малыша? К какому специалисту обратиться? Какую роль в этой ситуации могут играть тараканы?

Ответы даёт заведующий кафедрой инфекционных болезней Волгоградского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Чернявская.

Новые выпуски проекта ВолгГМУ «Позовите профессора» планируется публиковать в сети еженедельно в пятницу. В следующей серии профессор ВолгГМУ Элеонора Белан расскажет о том, почему возникают проблемы с иммунитетом и как этому противостоять.

«Позовите профессора!» в YouTube. Всего запланировано более 50 серий с участием более чем 20 профессоров ВолгГМУ. Все снятые видеоролики будут опубликованы на каналев YouTube.



