Крупный пожар в сауне ликвидируют в Волжском (ВИДЕО)









Сильное возгорание в одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров на улице Карбышева в Волжском сейчас ликвидируют пожарные. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о происшествии на улице Карбышева поступил в 04.35. Кровля строения горела по всей площади. Пожарно-спасательные подразделения 5-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области в 06.54 локализовали пожар, не допустив распространения огня на соседние здания.

В настоящий момент продолжается ликвидация пожара, проводится разборка и проливка кровли здания. Причины возгорания устанавливаются. Информация уточняется.

В 07.54 открытое горение было ликвидировано.

Как стало известно информагентству, пожар произошел в здании по улице Карбышева,47, в котором расположена сауна.



