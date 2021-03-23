Весенний снегопад обрушился на Волгоград





Сегодня в Волгограде неожиданно выпал снег. Как сообщает ИА "Высота 102", о том, что зима напомнит о себе, накануне предупреждали синоптики. Прогнозы о мокром снеге и тумане оказались точными. Белые хлопья с утра посыпались на город, слегка припорошив землю. Однако из-за плюсовой температуры снег сразу же таял, поэтому некоторые волгоградцы прятались от весеннего снегопада под зонтиками.









Такие осадки, по прогнозам синоптиков, ожидаются в регионе и в течение дня. Температура воздуха днем поднимется до 4 градусов тепла, а местами и до +8.

По данным Волгоградского ЦГМС, завтра в Волгограде и области прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега, а также туман. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Утром и днем северо-восточный ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +2...-3º; днем +1...+6º. В Волгограде температура воздуха: ночью около 0º; днем +3...+5º.



