Общество

Как феникс из пепла: снесенный в центре Волгограда павильон установят на новом месте

Общество 17.03.2021 15:37
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17.03.2021 15:37


Скандально известный павильон на Аллее Героев, который недавно был снесен, вскоре появится на улице Новороссийской. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии Волгограда, МУП "Центральный рынок" уже начал подготовку к установке павильона, ранее располагавшегося на пересечении проспекта имени Ленина и Аллеи Героев. Рабочие приступили к сборке металлического каркаса торгового объекта, площадь которого составляет более 100 квадратных метров.  
В мэрии пояснили, что новое место для размещения павильона включено в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов и соответствует всем требованиям, предъявляемым к их размещению. 
Территория на Аллее Героев, где до этого находился объект, уже приведена в порядок и благоустроена.
Как ранее сообщало информагентство, в собственности МУП "Центральный рынок" павильон находится с декабря 2018 года. Объект приобретался в качестве сборной конструкции в целях дальнейшего переноса на другое место. тем не менее, на протяжении двух лет муниципальное предприятие сдавало его в аренду. Прежним владельцем торгового объекта было ООО "Дигест", которое приобрело павильон в марте 2006 года и оформило его как капитальный объект. При этом разрешительной документации на возведение данного строения как капитального отсутствовало. Поэтому мэрия обратилась в арбитражный суд с иском о признании зарегистрированного права ООО "Дигест" отсутствующим. Решением суда от 25 августа 2018 года требования администрации были удовлетворены. Однако, несмотря на это, меры к его демонтажу не принимались. Павильон снесли за несколько дней в конце февраля - начале марта текущего года. 

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