



Сегодня в арбитражном суде Волгоградской области состоялось предварительное заседание по иску комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об изъятии из частной собственности бывшего кинотеатра «Юбилейный». Поводом для подачи иска послужило плачевное состояние бывшего культурного центра Красноармейского района, которое, как считают в ведомстве, стало следствием бездействия собственника, компании «Плюс», не принявшей меры для содержания объекта культурного наследия регионального значения. Фирма, владеющая сооружением, принадлежит родственнице бывшего депутата областной думы и экс-владельца торговой сети МАН Андрея Воробьева, сообщает ИА «Высота 102».

Как пояснили в региональном профильном ведомстве, в соответствии с требованиями федерального законодательства собственник объекта должен нести бремя содержания этого объекта, в том числе обязан осуществлять расходы на поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта или ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Однако, считают в ведомстве, ничего из вышеперечисленного ООО «Плюс» не выполняет, это подтверждено вступившими в законную силу судебными актами Иловлинского районного суда. Собственник даже был привлечен к административной ответственности за это правонарушение. Также владельцем не исполнены требования охранного обязательства в отношении объекта и решение Иловлинского райсуда от 2019 года, которым на него возложена обязанность по приведению «Юбилейного» в надлежащее состояние.





В соответствии с нормами ст. 54 ФЗ от 25.06.2002 года в случае, если собственник не выполняет требования по сохранению объекта или совершает действия, угрожающие сохранности и влекущие утрату им своего значения, такой объект может быть изъят у собственника по иску регионального органа охраны объектов культурного наследия с последующей продажей с публичных торгов.

Соответствующее исковое заявление и было подано комитетом государственной охраны объектов культурного наследия в связи с тем, что с каждым годом состояние кинотеатра становится все более удручающим. Основное судебное заседание назначено на 7 апреля.

Справка. Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997 году постановлением Волгоградской областной думы зданию, находящемуся в собственности муниципалитета, был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2005 году здание было приватизировано волгоградским бизнесменом Андреем Воробьевым, бывшим владельцем торговой сети «МАН». По согласованию с местными властями бизнесмен выкупил здание и оно перешло в частную собственность. На тот момент главой Волгограда являлся Евгений Ищенко. В 2006 году собственником стала компания «Плюс». После передачи кинотеатра в частные руки он прекратил свою деятельность и здание перестало эксплуатироваться.

В настоящее время некогда процветающее культурное учреждение превратилось в настоящие руины, привлекающие подростков, жаждущих экстрима. Волгоградцы неоднократно выражали возмущение произошедшим и считали это настоящим позором для города-героя.

Фото из архива ИА "Высота 102".