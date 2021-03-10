«Сталинградская битва»: в исторической викторине «Ростелекома» приняли участие 15 000 волгоградцев





«Ростелеком» провел онлайн-викторину, посвященную 78-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В ней приняли участие 15 тыс. жителей Волгограда, из них 1,8 тыс.учеников волгоградских школ, гимназий и лицеев, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Информационную поддержку просветительской инициативы оказал Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Проверка знаний истории Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы проходила на официальном сайте газеты «Комсомольская правда-Волгоград» в течение месяца, начиная с даты годовщины исторического события. В ней мог принять участие любой желающий. Старшеклассники справлялись с заданиями самостоятельно, а учащиеся младших классов – с поддержкой родителей. Также во многих школах учителя провели классные часы, где подробно разобрали с детьми вопросы и ответы викторины.

«Образовательно-просветительские проекты – основная часть социальной политики нашей компании. Для детей важно, чтобы процесс обучения был им интересен. Поэтому мы выбираем для своих проектов современные форматы викторин, квестов, соревнований, онлайн-турниров, которые объединяют в себе элементы игры и просветительской миссии, делая закрепление знаний более продуктивным», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

За проявленную активность в участии в онлайн-викторине три волгоградские школы получили грамоты и призы от «Ростелекома». Организаторы отметили среднюю школу №3 Тракторозаводского района, среднюю школу №103 Советского района и среднюю школу № 98 Краснооктябрьского района Волгограда.

«Учителя истории нашей школы высоко оценили викторину, посвященную Сталинградской битве. Ученики почерпнули из нее много полезных знаний, которые не входят в школьную программу, но которые обязательно должен знать и помнить каждый житель нашего героического города», – отметила Светлана Прохорова, директор МОУ СШ №3.



