Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде задолжали за свет

Общество 07.03.2021 08:35
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07.03.2021 08:35
Более 660 тысяч рублей долга по договору о компенсации затрат по оплате услуг энергоснабжения суд обязал выплатить АО «Главзарубежстрой» музею-заповеднику «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, которое пока не вступило в законную силу, такую сумму реставраторы скульптуры «Родина-мать зовет!» задолжали за расчетный период с января по октябрь 2020 года. Иск подал музей-заповедник.
Как следует из материалов дела, в рамках исполнения государственного контракта на проведение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Скульптура «Родина-мать зовет!» между истцом и ответчиком 1 апреля 2020 года был заключен договор о компенсации затрат по оплате услуг электроснабжения от 9 января 2020 года. В соответствии с условиями указанного договора, «Главзарубежстрой» обязался компенсировать музею-заповеднику понесенные перед поставщиком электроэнергии затраты, стоимость которых определяется по фактическому потреблению акционерным обществом электроэнергии в соответствии с показаниями счетчика и установленным тарифом.
По договору«Главзарубежстрой» обязался возмещать затраты истцу, понесенные им по оплате потребленной электроэнергии. Факт поставки ресурса по указанному договору подтвержден не оспоренным расчетом истца, ведомостями показаний СКУЭ (системы коммерческого учета электроэнергии), актами приема - передачи, претензией истца, и иными материалами дела. Представители компании в судебном заседании не участвовали, хотя о рассмотрении дела были уведомлены. Письменного отзыва на иск они не представили, возражений по существу требований не заявили.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в установленные сроки.
Напомним, компания «Главзарубежстрой», на счету которой внушительный список построенных и отреставрированных объектов в 75 странах мира, стала победителем конкурса на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Скульптура «Родина-мать зовет!» (главный монумент). На реставрацию скульптуры было потрачено около 670 миллионов рублей. Монумент после окончания реставрационных работ был торжественно открыт летом 2020 года.
Фото из архива «Высоты 102»
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