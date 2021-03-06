Происшествия

Иномарка сгорела на трассе в Волгоградской области

Происшествия 06.03.2021 10:10
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06.03.2021 10:10


Старый автомобиль накануне загорелся на трассе А-260 в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ford» 2008 года выпуска на 74 км федеральной автодороги. Машина горела на площади 5 кв. метров. За 7 минут пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

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