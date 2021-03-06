Иномарка сгорела на трассе в Волгоградской области

Происшествия 06.03.2021 10:10
0
06.03.2021 10:10
Старый автомобиль накануне загорелся на трассе А-260 в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ford» 2008 года выпуска на 74 км федеральной автодороги. Машина горела на площади 5 кв. метров. За 7 минут пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Реклама
«Черного» лесоруба поймали на месте преступления в Волгоградской области06.03.2021 10:46
Происшествия 06.03.2021 10:46
Угли вместо котлет по-киевски: в заведении общепита в Волгограде случился пожар06.03.2021 10:04
Происшествия 06.03.2021 10:04
В Волгограде машина врезалась в столб: женщина и ребенок пострадали06.03.2021 09:51
Происшествия 06.03.2021 09:51
Двое волгоградских подростков устроили "покатушки" на угнанном авто05.03.2021 11:59
Происшествия 05.03.2021 11:59
Китайская легковушка насмерть сбила старушку в Волгоградской области05.03.2021 10:19
Происшествия 05.03.2021 10:19
В Волгограде сильный пожар охватил хозпостройку05.03.2021 10:10
Происшествия 05.03.2021 10:10
Сварщик набедокурил: огонь разом уничтожил авто и два мотоцикла в Волгоградской области05.03.2021 08:59
Происшествия 05.03.2021 08:59
В "Цветущем саду" на Персиковой улице Волжского как щепка сгорел дом05.03.2021 08:42
Происшествия 05.03.2021 08:42
Выбили с дороги: неуступчивый водитель после ДТП в Волгограде съехал с пути (ВИДЕО)04.03.2021 18:14
Происшествия 04.03.2021 18:14
В Волгограде пьяный зэк поджег магазин04.03.2021 14:49
Происшествия 04.03.2021 14:49
Жесткое ДТП с такси парализовало оживленную магистраль в Волгограде (ВИДЕО)04.03.2021 09:54
Происшествия 04.03.2021 09:54
Волгоградская школьница сдала мать-дебоширку в полицию за побои и укусы03.03.2021 17:37
Происшествия 03.03.2021 17:37
Под Волгоградом в ДТП с маршруткой тяжело пострадала женщина03.03.2021 17:24
Происшествия 03.03.2021 17:24
В Волгоградской области бывший зэк ради забавы поджег две иномарки03.03.2021 12:42
Происшествия 03.03.2021 12:42
Школьник попал под колеса «УАЗа» в Волгоградской области03.03.2021 10:15
Происшествия 03.03.2021 10:15
Реклама