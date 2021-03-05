Общество

Тюльпаны, мимозы и «Hello Kitty» заполонили улицу Советская в Волгограде

Общество 05.03.2021 16:38
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05.03.2021 16:38


В преддверии 8 марта улица Советская в Центральном районе расцвела. Как сообщает ИА «Высота 102», цветочные предприниматели уже активно ведут торговлю. В этом году для волгоградцев представлен широкий выбор на любой вкус: тюльпаны, мимозы, примулы, нарциссы, крокусы и цикламены.

Ценовая политика также разнообразна. К примеру, тюльпаны стоят 70-90 рублей за штуку, а веточка мимозы 50-100 рублей. 20-25 рублей берут местные предприниматели за один нарцисс. Но по желанию клиента, торговцы могут ловко собрать шикарный букет из 25 штук нарциссов за 500 рублей.  


Помимо букетов, на прилавках можно найти цветы в горшочках. По словам предпринимателей, их берут достаточно часто для мам и бабушек. Так, примула стоит 200 рублей. 

Традиционные букеты из тюльпанов и мимоз, предлагают заменить на топиарий из высушенных цветов. Такой оригинальный подарок обойдется волгоградцам в 500 рублей. 
Также всем желающим могут предложить дополнить цветущий букет мягкими игрушками на палочке. Цена одной такой игрушки «Hello Kitty» - 150 рублей, а медвежонка - 100. 

Если покупать цветы оптом, то волгоградские предприниматели могут сделать скидку. При покупке 50 тюльпанов их отдадут по 50 рублей за штуку.
Цветы были привезены в основном из Сочи, Краснодарского края и Майкопа.


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