«Мы – не тунеядцы»: полиция пополнила бюджет Волгоградской области на 1,2 млрд рублей





От деятельности ГУ МВД в консолидированный бюджет региона в прошлом году поступило 1,2 млрд рублей. На этой цифре в ходе своего выступления перед депутатами областной думы сегодня акцентировал внимание начальник регионального главка полиции Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». «Хочу подчеркнуть, что мы для области зарабатываем солидные деньги», - отметил генерал-лейтенант. Расходы на содержание ведомства при этом за минувший год составили 715 млн рублей.

У парламентариев тут же возник вопрос об источниках заработка силового ведомства. «Как зарабатываем? Точно не коммерцией", - отшутился главный полицейский области.

Кравченко пояснил, что ГУ МВД оказывает установленные законодательством платные услуги по линии Госавтоинспекции и миграционных подразделений. «Полицейские – не тунеядцы, тоже зарабатывают и поставляют в бюджет большие суммы, а не только тратят на себя и являются затратной структурой», - заключил руководитель регионального главка МВД.



