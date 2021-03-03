В ЦПКиО Волгограда появится фруктовый сад

Общество 03.03.2021 16:58
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03.03.2021 16:58
В Центральном парке культуры и отдыха начались работы по обновлению тротуара на пешеходных аллеях, подходах к аттракционам и площади в зоне выставок. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, общая площадь нового покрытия составит 1500 квадратных метров. Поскольку строители не используют цемент при укладывании тротуара, то работы можно проводить при небольшой отрицательной температуре воздуха. При благоприятных погодных условиях работа должна быть завершена через несколько недель.
Далее на территории парка планируется высадить почти 200 деревьев и расширить систему автополива. Помимо молодых кленов, берез и лип, в зоне отдыха появятся и фруктовые деревья: яблони, груши и вишни.
Напомним, что недавно в ООО "Парк", которое выступает концессионером ЦПКиО, сменилось начальство. Пост директора занял Андрей Еркин, возглавляющий параллельно парк "Раздолье" в пойме реки Царицы. К работе прежнего руководства "Парка" у горожан были серьезные нарекания, поскольку обустройство территории шло крайне медленно. Новый директор компании пообещал нарастить темпы работы.
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