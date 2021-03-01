



В Волгограде стартовала реконструкция фасадов ДК Тракторозаводского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, работы начались с замены почти 100 оконных блоков.

Цветовая гамма рам подобрана в соответствии с первоначальным видом дворца, построенного более 50 лет назад. Со стороны главного входа на здании изначально были установлены окна с рамами серого цвета. Далее подрядчик обновит покрытие внешних стен. В частности, будет применяться аутентичная штукатурная смесь с добавлением вулканической горной породы (перлита) – такая же использовалась при отделке строения во время его возведения. Также в процессе ремонта приведут в порядок гранитное крыльцо.

Напомним, ранее вдоль ДК со стороны улиц Жолудева и Шурухина появились новые прогулочные аллеи с игровыми площадками, были высажены более 400 деревьев и кустарников, реконструирован фонтан. Украшением преобразившейся площади стали шесть арт-фонарей, изображающих музыкантов. Весной в здании учреждения культуры были обновлены помещения для занятий и оборудование актового зала.

В этом году будет реконструирован участок прогулочной зоны, расположенный между Дворцом культуры и домом № 24 по улице Дзержинского - сейчас здесь ведется замена инженерных сетей. Серьезная реконструкция также ожидает стадион «Трактор» и прилегающую к нему площадку.



