Фирменный поезд Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно с 19 марта





В период с 19 марта по 20 апреля фирменный поезд № 1/2 Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это решение было принято для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Волгоградом и Москвой.

Время отправления и прибытия поездов остается прежним. Со ст. Волгоград-1 поезд отправляется в 15:51 и прибывает на конечную ст. Москва Павелецкая на следующий день в 9:30. Из Москвы поезд отправляется в 13:46 и прибывает в Волгоград на следующий день в 7:45.

Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Отметим, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. В случае необходимости их можно приобрести на железнодорожных вокзалах, а также в электричках и поездах дальнего следования.