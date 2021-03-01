Фирменный поезд Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно с 19 марта

Общество 01.03.2021 14:22 Новости компаний
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01.03.2021 14:22 Новости компаний
В период с 19 марта по 20 апреля фирменный поезд № 1/2 Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это решение было принято для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Волгоградом и Москвой.
Время отправления и прибытия поездов остается прежним. Со ст. Волгоград-1 поезд отправляется в 15:51 и прибывает на конечную ст. Москва Павелецкая на следующий день в 9:30. Из Москвы поезд отправляется в 13:46 и прибывает в Волгоград на следующий день в 7:45.
Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.
Отметим, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. В случае необходимости их можно приобрести на железнодорожных вокзалах, а также в электричках и поездах дальнего следования.
Берегите себя и окружающих!
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