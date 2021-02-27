Общество 27.02.2021 14:17
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27.02.2021 14:17
Несколько рейсов задержано и отменено в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Волгограда, где ограничена видимость из-за тумана. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова, два рейса авиакомпании Аэрофлот (1186, выполнявшийся 26 февраля, и сегодняшний 1180-ый) вернулись в аэропорт вылета (Шереметьево) по метеоусловиям аэропорта Волгограда. Авиакомпанией принято решение об отмене этих рейсов.
Рейс авиакомпании Азимут 371 (Минеральные Воды - Волгоград), который должен был приземлиться в Волгограде 26 февраля в 15.10 по расписанию, прибыл в Волгоград сегодня в 04.32, вылетел в обратном направлении в 06.14.
Сегодня на запасной аэродром аэропорта Саратов ушел рейс 563 авиакомпании ЮВТ АЭРО, следовавший по маршруту Казань - Волгоград.
В Платове (Ростов-на-Дону) приземлился рейс авиакомпании Ютэйр 141 (Сочи - Волгоград) из-за неблагоприятных погодных условий в Волгограде. Сейчас самолет авиакомпании Ютэйр вылетел в Волгоград, ожидается его прибытие в 14.35.
На вылет из Москвы по тем же причинам задерживаются рейсы авиакомпаний Аэрофлот (1758, Шереметьево - Волгоград), Сибирь (2141 Домодедово - Волгоград).
Рейс авиакомпании Победа (183, Внуково - Волгоград) прибыл в аэропорт с задержкой - в 12.43, и через полчаса вылетел в обратном направлении.
Как ранее сообщало информагентство, пассажиры из-за тумана застряли в аэропорту Волгограда со вчерашнего вечера. Некоторых разместили в гостинице.
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