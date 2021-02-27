



С 1 по 8 марта 2021 года на официальном сайте администрации Волгограда пройдут общественные обсуждения по отбору парков, скверов и улиц, которые волгоградцы хотят видеть обновленными в 2022 году. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Десять из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн платформе. Те территории, которые наберут наибольшее количество баллов в ходе рейтингового голосования, будут благоустроены в первую очередь.

Всего в предварительном отборе принимает участие тридцать объектов. Перечень общественных пространств составлен на основании запросов горожан. Принять участие в общественных обсуждениях может любой желающий, одновременно проголосовать можно за три различных пункта. Раздел для голосования будет размещен на сайте администрации города в понедельник, 1 марта.

Волгоградцы принимают активное участие в принятии решений по значимым вопросам благоустройства города. Ежегодно они определяют перечень парков для благоустройства. Кроме этого жители города выбирают конкретные проекты реконструкции, определяют названия новых парков и скверов. Народным голосованием определены названия парков Царицынского в пойме одноименной реки, Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» и Петровского в Советском районе, а также Александровского сада у собора Александра Невского.

В этом году будут реконструированы семь рекреационных зон, ставших победителями в голосовании, прошедшем весной 2020 года. Так, в Тракторозаводском районе ведется благоустройство пешеходной зоны по ул. Дзержинского, в Краснооктябрьском районе будет обновлена площадь перед театром «Царицынская опера» и бульварная зона по ул. Титова, ожидают преображение сквер им. 8 марта в Центральном районе и ул. Казахская в Советском районе, с наступлением тепла продолжится строительство парка на территории микрорайона «Долина».



