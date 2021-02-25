Здравоохранение

Борьба за жизнь: выросла суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 25.02.2021 13:31
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25.02.2021 13:31


Шесть человек за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102"  сегодня в оперативном штабе региона, умерли две жительницы Волжского 47 и 76 лет, 72-летняя женщина из Николаевского района, 71-летний мужчина их Михайловки, 67-летний житель Палласовского района и 70-летний мужчина из Котовского района. У всех был диагностирован COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Четверо из шести погибших вовремя обратились к врачам. Они лечились амбулаторно, без положительной динамики. Двое человек пытались побороть вирус самостоятельно.
Напомним, что сутками ранее было зафиксировано снижение смертности от коронавируса, но сейчас показатели снова выросли.
Всего от COVID-19 в регионе скончались 753 человека. За сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 202 жителей региона. Больничные листы закрыл 201 пациент.
В настоящее время в ковидных стационарах проходят лечение 2638 человек, из них 31 ребенок. С пневмонией находятся 2462 пациента. В реанимации борются за жизнь 198 человек, из них 131 находятся на ИВЛ.

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