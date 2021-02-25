В Волгоградской области на 314 рублей увеличили похоронное пособие





В Волгоградской области проиндексирован размер социального пособия на погребение и возмещение специализированной службе стоимости услуг на похороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, этот размер с 1 февраля 2021 года составит 6500 рублей. В 2020 году похоронное пособие было меньше – 6196 рублей.

Индексация социальных пособий, в том числе и выплаты на погребение, происходит ежегодно. Размер социальной помощи меняется в сторону увеличения на индекс инфляции.



