В Волгоградской области на 314 рублей увеличили похоронное пособие

Общество 25.02.2021 12:42
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25.02.2021 12:42
В Волгоградской области проиндексирован размер социального пособия на погребение и возмещение специализированной службе стоимости услуг на похороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, этот размер с 1 февраля 2021 года составит 6500 рублей. В 2020 году похоронное пособие было меньше – 6196 рублей.
Индексация социальных пособий, в том числе и выплаты на погребение, происходит ежегодно. Размер социальной помощи меняется в сторону увеличения на индекс инфляции.
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