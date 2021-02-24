"Забрал мусор и телефон": в убийстве волгоградца подозревают африканца

Расследования 24.02.2021 14:00
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24.02.2021 14:00
В Волгограде задержал иностранец по подозрению в убийстве молодого мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 22 февраля текущего года в одной из квартир дома, расположенного на улице Глазкова Центрального района Волгограда, было обнаружено тело 29-летнего местного жителя с множественными проникающими колото-резаными ранениями.
В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников отдела полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 26-летний иностранный гражданин. По данным информагентства, мужчина является гражданином одной из стран Северной Африки.
По версии следствия, 19 февраля года, отдыхая в кафе в центре города, подозреваемый познакомился с 29-летним местным жителем. Из увеселительного заведения они вместе направились домой к волгоградцу, где между ними произошел внезапный бытовой конфликт. В какой-то момент подозреваемый схватил нож и нанес им не менее 8 ударов по телу гостеприимного хозяина, после чего, забрав мусор, орудие преступления и прихватив мобильный телефон потерпевшего, скрылся. Задержан он был спустя сутки по месту своего проживания. В его комнате следователи обнаружили неопровержимые улики: одежду со следами крови убитого, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены смертельные ранения.
В настоящее время фигурант преступления задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
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