Телеком

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0

Телеком 24.02.2021 15:13
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24.02.2021 15:13


«Ростелеком» приступил к опытно-промышленной эксплуатации единой федеральной платформы Wi-Fi2.0. Это мультивендорное решение, объединяющее серверную часть, портал авторизации, личные кабинеты пользователя и администратора сети. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, платформа предназначена для создания управляемых защищенных сетей беспроводной передачи данных заказчика.
На базе платформы «Ростелеком» разработал новый продукт Light Wi-Fi. Это сервис, позволяющий заказчикам организовать две независимые Wi-Fi-сети: публичную и закрытую для работы сотрудников с корпоративными устройствами и сетевыми хранилищами. Для подключения услуги не требуется настройка отдельных точек доступа:достаточно существующего Wi-Fi-роутера заказчика.
«Платформа поможет разработать единое федеральное Wi-Fi-решение и отказаться в дальнейшем от разрозненных локальных сервисов. Программно-аппаратный комплекс позволит осуществлять синхронный запуск новых продуктов во всех регионах страны, обеспечит внедрение единых технологических стандартов. Собственная платформа снизит зависимость от сторонних вендоров, а, значит, расширит возможности заказчика при выборе оборудования», —отметил вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Центр» Дмитрий Ким.
«Сервис Light Wi-Fi используется более чем на тысяче роутерах в Центральном федеральном округе. Решение “Ростелекома” позволяет клиентам оперативно создавать беспроводные сети как для управления производственными процессами, так и для организации гостевого доступа. Сервис помогает экономить на покупке дополнительного оборудования, что особенно актуально для малого бизнеса. Заказчики получают полноценное Wi-Fi-решение с идентификацией пользователей для предоставления доступа в интернет. Изолированность публичной беспроводной сети от корпоративного Wi-Fi гарантирует безопасность служебных устройств корпоративных клиентов. Посетители не видят локальную сеть для сотрудников, поэтому все корпоративные данные надежно защищены», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.
«Мы развернули Wi-Fi-сети на уже подключенном роутере от “Ростелекома”. Удобный личный кабинет позволяет самостоятельно управлять услугой, определять расписание работы сетей, просматривать статистику по нашим гостям и анализировать их активность. С помощью простого конструктора стартовых страниц настроили окно авторизации пользователей в соответствии с корпоративным стилем», — рассказала основатель центра подологии и эстетики в Нижневартовске Оксана Бондар.
Для подключения к закрытой корпоративной Wi-Fi-сети сотрудники заказчика используют пароль. Посетители получают доступ к публичной беспроводной сети с помощью СМС, звонка на бесплатный номер 8-800 или учетных данных портала госуслуг. В большинстве случаев запуск услуги и настройка оборудования проводятся дистанционно.
На платформе Wi-Fi 2.0 также реализованы рекламные сервисы, предназначенные для проведения маркетинговых акций и продвижения услуг на сети заказчика. Клиенты могут создавать и проводить опросы, получать статистику подключений и просмотров баннеров. Рекламные сервисы служат дополнительным инструментом монетизации Wi-Fi-трафика заказчика.
На сегодняшний день платформа Wi-Fi 2.0 обслуживает около 1 050 точек доступа заказчиков. До конца года «Ростелеком» планирует увеличить количество подключенных роутеров до 3 500. Провайдер работает над расширением функциональности платформы: появится возможность предоставления услуги авторизации на канале любого оператора, при этом трафик будет проходить по сетям заказчика.
Для реализации проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Провайдер имеет большой опыт построения сетей и информационных систем.

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