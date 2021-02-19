Расследования

Под Волгоградом странный посетитель банка натворил дел и скрылся (ВИДЕО)

Расследования 19.02.2021 11:58
0
19.02.2021 11:58


Полиция разыскивает молодого мужчину, который попал на камеры наблюдения в помещении банка в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инцидент произошел 9 февраля текущего года, мужчину до сих пор не нашли.
В тот день в помещении банка сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в банк проник неизвестный мужчина, разбив стеклянную дверь. Пробыв внутри непродолжительное время, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.
На видеозаписи, распространенной полицейскими, видно, что мужчина ведет себя странно. Он упорно пытается открыть дверь, которая отделяет предбанник с банкоматами от самого отделения банка. Когда это ему не удается, он разбивает стеклянную дверь и проходит в офис. Через некоторое время он тем же путем покидает место происшествия. С какой целью молодой человек это сделал, остается загадкой.


За совершение преступления разыскивается: мужчина на вид 30 лет, рост 175 см. Был одет в синюю куртку с капюшоном, на руках перчатки светлого цвета, темные брюки, на лице медицинская маска.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому по телефонам: (8443) 41-56-56, 41-56-92 или 02.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
19.02.2021 10:16
Расследования 19.02.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 09:48
Расследования 19.02.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2021 17:11
Расследования 18.02.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2021 14:03
Расследования 18.02.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2021 18:01
Расследования 17.02.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2021 17:52
Расследования 16.02.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2021 12:31
Расследования 16.02.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2021 13:03
Расследования 15.02.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2021 12:43
Расследования 15.02.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2021 12:24
Расследования 15.02.2021 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2021 12:08
Расследования 15.02.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2021 16:54
Расследования 13.02.2021 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2021 12:22
Расследования 13.02.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2021 12:01
Расследования 12.02.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2021 17:01
Расследования 11.02.2021 17:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети 1 млрд рублейСмотреть фотографии
14:52
Депутаты Волгоградской облдумы согласились расстаться с помощниками-родственникамиСмотреть фотографии
14:50
Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Простыня вместо двери и жуткий холод: в Волгограде замерзают пациенты «красной зоны» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Молодежь Волгоградского алюминиевого завода оказала помощь постояльцам социальной гостиницыСмотреть фотографии
12:27
Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростейСмотреть фотографии
12:27
В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
В Волгограде концессионер проблемного ЦПКиО нашел нового директора в другом паркеСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом странный посетитель банка натворил дел и скрылся (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернетаСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель из Ростова-на-Дону (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгоградской области супруг-тиран осужден за подталкивание жены к суицидуСмотреть фотографии
10:08
Сбер признан «Банком года — 2020»Смотреть фотографии
09:48
Главу поселения в Волгоградской области подозревают в гибели ребенка в фонтанеСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде загорелась кухня из-за электрической плитыСмотреть фотографии
09:14
Электрический чайник стал причиной переполоха в федеральном учреждении в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
«Волгоградэнергосбыт» подтвердил статус гарантирующего поставщикаСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде остановились скоростные трамваиСмотреть фотографии
08:21
Суд сурово наказал волгоградку за отсутствие маски в торговом центреСмотреть фотографии
08:13
Региональный оператор: сообщаете своевременно данные – получаете точный расчетСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области назвали район с самой грязной питьевой водойСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области еще двое молодых мужчин скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
17:39
Жители частного сектора в Волгоградской области негодуют из-за мусорных заваловСмотреть фотографии
17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 