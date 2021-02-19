



Полиция разыскивает молодого мужчину, который попал на камеры наблюдения в помещении банка в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инцидент произошел 9 февраля текущего года, мужчину до сих пор не нашли.

В тот день в помещении банка сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в банк проник неизвестный мужчина, разбив стеклянную дверь. Пробыв внутри непродолжительное время, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

На видеозаписи, распространенной полицейскими, видно, что мужчина ведет себя странно. Он упорно пытается открыть дверь, которая отделяет предбанник с банкоматами от самого отделения банка. Когда это ему не удается, он разбивает стеклянную дверь и проходит в офис. Через некоторое время он тем же путем покидает место происшествия. С какой целью молодой человек это сделал, остается загадкой.







За совершение преступления разыскивается: мужчина на вид 30 лет, рост 175 см. Был одет в синюю куртку с капюшоном, на руках перчатки светлого цвета, темные брюки, на лице медицинская маска.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому по телефонам: (8443) 41-56-56, 41-56-92 или 02.



