«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службу





Накануне из городской клинической больницы №25 выписали 28-летнего пожарного 32-ой пожарно-спасательной части Бориса Клюкова, который бросился на помощь жителям Волжского, оказавшихся в яме с кипятком после провала асфальта над теплотрассой. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, коллеги приехали встречать Бориса на пожарном автомобиле.

Напомним, 3 января 2021 года Борис Клюков оказался на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира, где обвалился асфальт, одним из первых.

«Из-за пара видимости практически не было, мы шли на слух, на крики о помощи. Когда я увидел пострадавшего, он уже по пояс был в кипятке. Конечно, я рассчитывал на хороший исход, хотел помочь человеку. Поэтому очень расстроился, когда узнал, что пострадавший умер в реанимации» - делится Борис.

Спасая людей, пожарный и сам по колено провалился в яму с кипятком. В горячей воде оказалась только одна нога, поэтому удалось быстро оттолкнуться и выбраться. Но травмы было уже не избежать. Спасатель получил ожоги и вместе с другими пострадавшими был доставлен в медицинское учреждение областного центра. Борис лечился в больнице больше месяца, теперь ему предстоит реабилитация. На протяжении месяца рядом с Борисом была его супруга Ирина. Практически каждый день приезжала в больницу из Волжского. Дома храброго папу ждут и двое маленьких сыновей.

«Каждый раз провожала его на дежурство с волнением, ждала возвращения. Конечно, сначала был шок, когда узнала, что муж попал в больницу. Сильно переживала за него, но это в его характере – желание всех спасти, прийти на помощь. Ребята из части все поддерживали Борю, постоянно звонили, интересовались его самочувствием» - рассказывает супруга Ирина.

Несмотря на трагический случай и полученную травму, Борис уже мечтает о возвращении в ряды пожарных. За время, проведенное на больничной койке, парень успел соскучиться и по службе, и по коллегам.

Напомним, в результате трагедии, произошедшей в Волжском 3 января, от ожогов погибли двое мужчин. Двое сотрудников ООО "Волжские тепловые сети" заключены под стражу.



