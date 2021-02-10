«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службу
Общество 10.02.2021 08:43
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10.02.2021 08:43
Накануне из городской клинической больницы №25 выписали 28-летнего пожарного 32-ой пожарно-спасательной части Бориса Клюкова, который бросился на помощь жителям Волжского, оказавшихся в яме с кипятком после провала асфальта над теплотрассой. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, коллеги приехали встречать Бориса на пожарном автомобиле.
Напомним, 3 января 2021 года Борис Клюков оказался на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира, где обвалился асфальт, одним из первых.
«Из-за пара видимости практически не было, мы шли на слух, на крики о помощи. Когда я увидел пострадавшего, он уже по пояс был в кипятке. Конечно, я рассчитывал на хороший исход, хотел помочь человеку. Поэтому очень расстроился, когда узнал, что пострадавший умер в реанимации» - делится Борис.
Спасая людей, пожарный и сам по колено провалился в яму с кипятком. В горячей воде оказалась только одна нога, поэтому удалось быстро оттолкнуться и выбраться. Но травмы было уже не избежать. Спасатель получил ожоги и вместе с другими пострадавшими был доставлен в медицинское учреждение областного центра. Борис лечился в больнице больше месяца, теперь ему предстоит реабилитация. На протяжении месяца рядом с Борисом была его супруга Ирина. Практически каждый день приезжала в больницу из Волжского. Дома храброго папу ждут и двое маленьких сыновей.
«Каждый раз провожала его на дежурство с волнением, ждала возвращения. Конечно, сначала был шок, когда узнала, что муж попал в больницу. Сильно переживала за него, но это в его характере – желание всех спасти, прийти на помощь. Ребята из части все поддерживали Борю, постоянно звонили, интересовались его самочувствием» - рассказывает супруга Ирина.
Несмотря на трагический случай и полученную травму, Борис уже мечтает о возвращении в ряды пожарных. За время, проведенное на больничной койке, парень успел соскучиться и по службе, и по коллегам.
Напомним, в результате трагедии, произошедшей в Волжском 3 января, от ожогов погибли двое мужчин. Двое сотрудников ООО "Волжские тепловые сети" заключены под стражу.
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