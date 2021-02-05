В центре Волгограда заметили отряд полицейских со щитами и дубинками

Общество 05.02.2021 13:27
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05.02.2021 13:27
Сегодня на улице Краснознаменской в центре Волгограда горожане заметили большое скопление сотрудников полиции в полном обмундировании. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, стражи порядка с защитными шлемами, щитами и дубинками в руках погрузились в два автобуса и уехали.
Как стало известно ИА "Высота 102", полицейские принимают участие в плановой тренировке.
Большое количество экипированных силовиков волгоградцы в последний раз могли видеть на несанкционированном митинге 31 января. На несогласованную политическую акцию тогда пришло всего несколько десятков человек, которые были оперативно задержаны и впоследствии привлечены к административной ответственности.
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