Общество

В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 мест

Общество 05.02.2021 08:38
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05.02.2021 08:38


Сразу три новых детских сада откроют свои двери в 2021 году для юных волгоградцев в Советском, Кировском и Тракторозаводском районах. Как сообщает ИА «Высота 102», первым примет воспитанников детсад на 140 мест в поселке ГЭС на улице Героев Шипки — строительство было завершено накануне нового года.
Новое дошкольное учреждение станет уже вторым в микрорайоне, который активно застраивается. В детсаду организуют семь групп, треть из которых – ясельные. В одну из них пойдет маленькая дочка Натальи Сухоруковой, которая переехала в поселок ГЭС в прошлом году. «Я хотела, чтобы моя дочь пошла именно сюда, и она об этом тоже мечтала, каждое утро просыпалась и спрашивала: «Мама, когда мы уже пойдем в детский садик?», – рассказала Наталья Сухорукова.

Сейчас в дошкольном учреждении родители будущих воспитанников оформляют документы – процедура занимает не больше 10 минут, но заявку на прием в детсад необходимо подать заранее. Это можно сделать на портале «Госуслуги», прикрепив к заявлению копию паспорта, свидетельства о рождении и регистрации ребенка по месту жительства. Аналогичные документы принимают и в МФЦ.
В новом детском саду созданы все условия: родителям будущих воспитанников проводят экскурсии по группам с зонами для занятий и отдыха, спортзалу, медицинскому центру, пищеблоку, кабинетам логопеда и психолога. Во дворе обустроены игровые площадки с навесами и спортивная площадка.
Этот детский сад и еще два в Советском и Кировском районах строились в рамках национального проекта «Демография». Волгоградская область участвует в реализации его программ и федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Как рассказал председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской облдумы Олег Савченко, нацпроект «Демография» – один из важнейших и наиболее масштабных проектов в регионе.

«Только в 2020 году на реализацию поставленных президентом задач в рамках проекта было направлено более 6,3 млрд рублей, из них 4,5 млрд – это федеральные деньги, – прокомментировал Олег Савченко. – Семья, прежде всего, – это приоритет государства. Помимо финансовой поддержки молодых родителей и обеспечения их жильем, важно создать условия, чтобы вырастить достойных людей. И здесь именно дошкольное образовательное учреждение – первое и очень важное звено».
Напомним, по результатам мониторинга Минпросвещения РФ в октябре прошлого года Волгоградская область оказалась единственным регионом в ЮФО, где достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. На 1 октября 2020 года места в детских садах получили 18793 ребенка. В регионе не осталось ни одного малыша данного возраста, который бы не был обеспечен местом в дошкольном учреждении.

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