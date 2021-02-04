Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волю





Волгоградский областной суд не выпустил из-под ареста координатора местного штаба Навального. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская. Основанием для повторного рассмотрении вопроса явилась апелляционная жалоба Евгения Кочегина, которого 30 января отправили в спецприемник на 10 суток. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения или отмены ранее вынесенного постановления. Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения.

Напомним, Кочегина дважды привлекали к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация, либо проведение несанкционированного публичного мероприятия) - 22 и 30 января накануне митингов. При первом задержании в квартире активиста правоохранители обнаружили 50-килограммовый газовый баллон (на фото). Сначала мужчину отправили под арест на 7 суток, а после добавили еще 10 - за то, что он агитировал других арестованных участвовать в несогласованном публичном мероприятии.

По итогам двух митингов в Волгограде было задержано несколько десятков человек, которых также привлекли к административной ответственности. Большинству из них суд выписал штрафы в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, Евгений Кочегин стал координатором штаба Навального в Волгограде в октябре 2018 года, придя на смену Алексею Волкову. Последнего привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в рамках дела о разукрашенной в соцсетях в зеленый цвет фигуре Родины-матери.

Ранее Кочегин был исключен из ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Также известно, что он уклонялся от службы в армии. Летом 2020 года он прославился, распространив фейковую новость о голосовании по поправкам в Конституцию.



