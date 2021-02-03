Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убивать





Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился за прошедшие сутки еще у 229 жителей Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе. При этом количество выздоровевших достигло за день 231 человека. Однако жертв коронавируса в регионе становится все больше. Так, стало известно еще о пятерых скончавшихся от ковида. Среди них – 56-летняя жительница Волгограда. Ее не спасло своевременное обращение за медицинской помощью. Не пережил инфекции и 60-летний житель Новоаннинского района, который также не стал тянуть и обратился к врачам при появлении первых признаков заболевания. А вот обстоятельства заражения еще троих жителей региона так и остались неизвестными. 61-летний житель Суровикинского района, 54-летний волжанин и 58-летний волгоградец были госпитализированы уже в тяжелом состоянии. Всего в Волгоградской области от коронавируса умерли 624 человека.



