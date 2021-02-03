ВТБ: ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья

Экономика 03.02.2021 14:44 Новости компаний
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03.02.2021 14:44 Новости компаний
Снижение ставок по ипотеке и рекордные объемы рефинансирования в 2020 г. существенно сократили затраты клиентов на обслуживание своих кредитов. Как сообщили ИА "Высота 102" в банке, по подсчетам компании «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), ежемесячная выплата процентов по ипотеке на среднюю московскую квартиру сократилась в среднем на 25% и стала на четверть выгоднее, чем аренда сопоставимого жилья.
Пандемия и связанные с ней факторы привели к серьезной турбулентности на рынке арендного жилья столицы в прошлом году. Во-первых, на сокращение спроса оказали влияние отток мигрантов, иногородних студентов и приезжих по срочным контрактам. Во-вторых – резкое уменьшение туристической активности и падение спроса на посуточную аренду. Наконец, изменили свою политику отели, которые были вынуждены предлагать номера по цене съемных квартир.
Однако цены на аренду жилой недвижимости практически не изменились. Наиболее ликвидные объекты – «однушки» и «двушки» – показали снижение стоимости лишь в пределах 3-5%. Больше всего «просел» в цене фонд элитной недвижимости и сегмент посуточной аренды. При этом многие собственники квартир предпочли вовсе отказаться от потенциальных клиентов, чем снижать стоимость аренды.
На этом фоне серьезно подешевела ипотека. Средняя ставка по кредитам снизилась с 9,9% в 2019 г. до 7,8% в 2020 г. (данные ЦБ РФ за 11 месяцев 2020 г.). Рынок показал рекордное число сделок по рефинансированию и кратный рост к предыдущему году. В результате, согласно данным ВТБ, уровень ежемесячных платежей к доходам заемщиков снизился с 30% до 25%.
На примере сравнения средней квартиры в Москве площадью 52 кв. м и стоимостью 11 млн рублей (что дает возможность оформить кредит по льготной ставке) видно, что стоимость аренды существенно не изменилась, оставшись в диапазоне 52-55 тысяч рублей в месяц. При этом расходы на ежемесячную оплату процентов по кредиту снизились с 53 до 40 тысяч рублей, т.е. на четверть. Выгода по сравнению с арендой также теперь составляет примерно 25%.
«Рынок жилья в столице неоднороден, и квартиры, расположенные в соседних домах одной и той же локации, могут серьезно отличаться по стоимости. Однако общий тренд на удешевление ипотеки и некоторую стагнацию арендного фонда в 2020 г. был очевиден. Мы видим, что по целому ряду программ обслуживание процентов по ипотеке стало значительно выгоднее арендной платы. Безусловно, при оформлении кредита стоит учитывать расходы на первый взнос, страховку, регистрацию объекта и т.д., которые в целом оказываются выше расходов на аренду. Кроме того, многие заемщики арендуют квартиры, параллельно дожидаясь завершения строительства новой квартиры. Но при этом погашение основного долга – это уже инвестиции в свое будущее. Окончание срока аренды заставляет человека искать новое место для проживания, а выплата ипотеки – делает собственником этой квартиры», – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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