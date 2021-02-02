Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области





Торжественная церемония вручения знамени Совету ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Волгоградской области состоялась в музее-панораме. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Триумфальном зале присутствовали участники Сталинградской битвы Хамзя Ибрагимович Гафуров и Владимир Петрович Паненко, руководители подразделений регионального главка МВД, сотрудники органов внутренних дел, кадеты, а также члены президиума ветеранской организации ГУ МВД России по Волгоградской области.





Начальник главка МВД России по региону Александр Кравченко обратился к фронтовикам, поблагодарив их за мужество и доблесть, а также поздравил их с 78-й годовщиной Победы в Сталинградской битве. Затем генерал-лейтенант вручил знамя председателю Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковнику внутренней службы в отставке Валентину Викторовичу Кантемирову.

Участники памятной встречи просмотрели на большом экране документальный фильм с реальными кадрами уличных сражений в Сталинграде. Завершилось мероприятие праздничным концертом. С песнями военных лет перед ветеранами выступили участники вокального ансамбля регионального главка МВД.



