Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области

Общество 02.02.2021 16:23
0
02.02.2021 16:23
Торжественная церемония вручения знамени Совету ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Волгоградской области состоялась в музее-панораме. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В Триумфальном зале присутствовали участники Сталинградской битвы Хамзя Ибрагимович Гафуров и Владимир Петрович Паненко, руководители подразделений регионального главка МВД, сотрудники органов внутренних дел, кадеты, а также члены президиума ветеранской организации ГУ МВД России по Волгоградской области.
Начальник главка МВД России по региону Александр Кравченко обратился к фронтовикам, поблагодарив их за мужество и доблесть, а также поздравил их с 78-й годовщиной Победы в Сталинградской битве. Затем генерал-лейтенант вручил знамя председателю Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковнику внутренней службы в отставке Валентину Викторовичу Кантемирову.
Участники памятной встречи просмотрели на большом экране документальный фильм с реальными кадрами уличных сражений в Сталинграде. Завершилось мероприятие праздничным концертом. С песнями военных лет перед ветеранами выступили участники вокального ансамбля регионального главка МВД.
Реклама
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в стороне величия Сталинградской битвы?03.02.2021 14:39
Общество 03.02.2021 14:39
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Лучший учитель России увезет из Волгограда в Ростов-на-Дону хрустального пеликана02.02.2021 15:51
Общество 02.02.2021 15:51
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБ02.02.2021 15:40
Общество 02.02.2021 15:40
Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской области02.02.2021 15:03
Общество 02.02.2021 15:03
Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе02.02.2021 14:54
Общество 02.02.2021 14:54
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человек02.02.2021 13:21
Общество 02.02.2021 13:21
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата02.02.2021 12:01
Общество 02.02.2021 12:01
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»02.02.2021 11:20
Общество 02.02.2021 11:20
«Ура Сталину! Ура Победе!»: спустя 78 лет в Волгограде воссоздали митинг победителей02.02.2021 10:27
Общество 02.02.2021 10:27
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования близким Максима Загорулько02.02.2021 09:57
Общество 02.02.2021 09:57
В святой для волгоградцев день скончался участник Сталинградской битвы Максим Загорулько02.02.2021 09:05
Общество 02.02.2021 09:05
Реклама