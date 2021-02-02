Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской области
Общество 02.02.2021 15:03
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02.02.2021 15:03
Сегодня в Волгограде проходит необычная акция, цель которой – собрать необходимые средства для спасения жизни тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской области. Как рассказала ИА «Высота 102» крестная Илюши Шахова Валерия Елисеева, около двадцати волонтеров собрались сегодня возле музея-панорамы Сталинградской битвы, взявшись за руки, символизируя своеобразную линию обороны в жизни малыша, который ежеминутно борется с тяжелой болезнью.
Победить ее может самое дорогое лекарство в мире - инъекция "Золгенсма" стоимостью более 150 миллионов рублей. На сегодняшний день удалось собрать более 17 миллионов рублей. Но родные, близкие и друзья семьи Шаховых надеются, что даже самое невозможное может стать возможным, если откликнутся добрые люди и помогут мальчику преодолеть выпавшие на его долю испытания.
«Наша главная цель – рассказать волгоградцам об Илюше Шахове, чтобы и они в свою очередь поделились этой историей со своими знакомыми», - рассказывают волонтеры. Ребята раздают волгоградцам на улицах листовки с информацией о мальчике и каждый желающий может купить у волонтеров шарик, перечислив любую сумму на счет пожертвований.
Напомним, 11-месячный Илья Шахов страдает от редкого генетического заболевания - спинальная мышечная атрофия. Несмотря на свой возраст, Илюша никогда не держал голову, не умеет сидеть, питается через гастростому, а дышать ему помогать аппарат ИВЛ. Недавно мальчик почти два месяца провел в реанимации, где врачи бились за его жизнь.
Родные и близкие семьи Шаховых верят в чудо. Такое же, какое недавно случилось в жизни маленького волгоградца Артема Сармашова, на спасение которого неизвестный благотворитель пожертвовал более 140 миллионов рублей.
Оказать помощь семье Шаховых можно так:
Все карты на Анастасию Сергеевну Ш.
СберБанк: привязанный к карте номер телефона 89610748511
СберБанк карта: 2202 2001 0689 4148
Яндекс деньги: 4100115951307636
www.paypal.me/shakhova24
Банк Пойдём счёт: 40817810411002307969
по номеру телефона: 89047710725
Россельхозбанк счет: 40817810946050004109
Киви кошелёк: 89047710725
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