



Накануне стартовал третий, заключительный этап капитального ремонта моста через Волжскую ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, рабочие приступили к монтажу ограждения и установке дорожных знаков на мосту. На заключительном этапе работ в нынешнем году подрядчикам предстоит капитально отремонтировать 7,7 тыс. кв. метров дороги на пяти участках общей протяженностью около 800 метров. В комплексный ремонт входит обновление ездового полотна и несущих конструкций пролетных строений, деформационных швов, сточных треугольников, установка нового барьерного и щитового ограждения, опор освещения. Общая стоимость работ, которые ведет подрядная организация ООО «Рисна», составляет 385 млн рублей. Планируемый срок окончания ремонта моста ГЭС – октябрь 2021 года.

Напомним, автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС является одним из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», комплексная реконструкция которого рассчитана на три года. В прошлом году было отремонтировано 10 тысяч кв. метров дорожного полотна. В целом общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 68%.

Водителям следует запастись терпением - капитальный ремонт мостового комплекса нередко оборачивался серьезными пробками и трудностями в движении. Однако многие понимают необходимость данных работ, так как состояние этого объекта ухудшалось с каждым годом.

Фото из архива ИА "Высота 102".