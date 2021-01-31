Общество

Готовьте ваши денежки: волгоградцы разорятся на отоплении из-за ошибок УК

Общество 31.01.2021 11:51
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31.01.2021 11:51


Жители более 100 многоквартирных домов Волгограда обнаружат в квитанциях за январь астрономические суммы за отопление. Первые жалобы на повышенные начисления за тепло уже поступили сегодня в редакцию ИА «Высота 102» от жильцов нескольких многоэтажек в Центральном районе.
Среднесуточная температура января не настолько отличалась от декабрьской, чтобы объяснить столь значительное увеличение суммы в графе «Отопление». Проблемы кроются в недочетах в работе управляющих компаний. В компании «Концессии теплоснабжения» информагентству пояснили, что специалисты проанализировали потребление тепловой энергии и пришли к выводу, что ряд УК наделали ошибок при передаче показаний общедомовых приборов учета. Имела место и запоздалая подача сведений со счетчиков. В нескольких домах оборудование и автоматика на внутридомовых сетях работали некорректно, а некоторые управляющие компании и вовсе позволили себе вмешаться в работу дроссельного устройства без согласования с «Концессиями».
Платежки с повышенными суммами за отопление придут жителям следующих домов:
Тракторозаводский район
1. ул. академика Богомольца, д.1;
2. наб. Волжской флотилии, д.1;
3. ул. Дзержинского, д.38;
4. ул. 95-й Гвардейской, д.2;
5. ул. Гороховцев, д.20;
6. ул. Батова, д.6;
7. пр-кт им. В.И.Ленина, д.197А;
8. ул. Жолудева, д.8;
9. ул. адмирала Ушакова, д.8;
10. ул. Ополченская, д.37;
11. ул. адмирала Ушакова, д.6;
12. ул. Лодыгина, д.7;
13. ул. Борьбы, д.15;
14. ул. Борьбы, д.3;
15. ул. Лодыгина, д.6;
16. ул. адмирала Ушакова, д.10.
Краснооктябрьский район
1. ул. им. генерала Штеменко, д.43;
2. ул. 39-й Гвардейской, д.29а;
3. ул. генерала Штеменко, д.6;
4. ул. Триумфальная, д.7;
5. ул. маршала Еременко, д.122;
6. ул. генерала Штеменко, д.32;
7. ул. Варшавская, д.3;
8. ул. Хользунова, д.18;
9. ул. Инициативная, д.2;
10. ул. Таращанцев, д.16;
11. пр-кт Металлургов, д.52.
Центральный район
1. ул. Советская, 4;
2. ул. Донецкая, 16а;
3. ул. Бакинская, 13;
4. ул. Ленина, 6;
5. ул. Краснознаменская, 12;
6. ул. Ленина, 12;
7. ул. Ленина, 19;
8. ул. Коммунистическая, 56;
9. ул. Аллея Героев, 2;
10. ул. Дымченко, 18б;
11. ул. Коммунистическая, 62;
12. ул. Мира, 10;
13. ул. Дымченко, 10;
14. пр-кт им. В.И. Ленина, 70;
15. ул. Бакинская, 7;
16. ул. Бакинская, 3;
17. ул. Коммунальная, 14;
18. пр-кт им. В.И. Ленина, 43;
19. пр-кт им. В.И. Ленина, 62/1;
20. ул. Селенгинская, 9;
21. пр-кт им. В.И. Ленина, 47;
22. ул. Днестровская, 2.
Дзержинский район
1. ул. 8-й Воздушной Армии, д.24;
2. ул. Карла Либкнехта, д.13;
3. ул. Землячки, д.27;
4. ул. Гнесиных, д.60;
5. ул. Землячки, д.31;
6. ул. 8-й Воздушной Армии, д.20;
7. пр-кт маршала Г.К.Жукова, д.111;
8. ул. маршала Рыбалко, д.16;
9. ул. Качинцев, д.122;
10. рп. Гумрак, ул. Строителей, д.10;
11. пр-кт маршала Г.К.Жукова, д.105;
12. ул. Тургенева, д.4.
Ворошиловский район
1. ул. Чигиринская, д.2;
2. ул. Череповецкая, д.5;
3. ул. Елецкая, д.11;
4. ул. Лавочкина, д.6/1;
5. ул. Дубовская, д.10;
6. ул. Комитетская, д.42;
7. ул. Циолковского, д.19;
8. ул. Иркутская, д.6;
9. ул. Лавочкина, д.2.
Советский район
1. ул. Янки Купалы, д.60;
2. ул. Туркменская, д.14;
3. ул. Алексеевская, д.9;
4. ул. Тулака, д.3/1;
5. ул. Запорожская, д.2;
6. ул. Краснопресненская, д.1А;
7. ул. Тимирязева, д.46А;
8. ул. Аджарская, д.47А;
9. пр-кт Университетский, д.95;
10. ул. Аджарская, д.24;
11. ул. Крепильная, д.130.
Кировский район
1. ул. Кирова, д.132;
2. ул. Турбинная, д.188;
3. ул. Турбинная, д.184;
4. ул. Кирова, д.140;
5. ул. Закавказская, д.3;
6. ул. Козака, д.7;
7. ул. Одоевского, д.58;
8. ул. Кирова, д.101;
9. ул. 64-й Армии, д.4;
10. ул. 64-й Армии, д.77;
11. ул. Козака, д.13;
12. пер. Школьный, д.2А.
Красноармейский район
1. ул. 50 лет Октября, д.36А;
2. ул. Арсеньева, д.46;
3. ул. Фадеева, д.59;
4. ул. Удмуртская, д.69;
5. ул. Доценко, д.35;
6. пр-кт Героев Сталинграда, д.15;
7. ул. Ломакина, д.13;
8. пр-кт Героев Сталинграда, д.24;
9. ул. Николаевская, д.4;
10. пр-кт Героев Сталинграда, д.20;
11. ул. Ломакина, д.28;
12. ул. 50 лет Октября, д.3;
13. ул. Лазоревая, д.195;
14. пр-кт Героев Сталинграда, д.22.

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