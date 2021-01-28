В Волгограде нашли подпольный нефтезавод (ВИДЕО)

Происшествия 28.01.2021 17:00
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28.01.2021 17:00
Нелегальное производство по переработке мазута и дизельного топлива силовики обнаружили на территории промышленной базы в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны двое предполагаемых организаторов незаконного бизнеса.
По предварительной информации, горюче-смазочные материалы злоумышленники реализовывали постоянным покупателям. Полученный ими незаконный доход оценивается в 55 миллионов рублей.
Операцию по пресечению работы подпольного нефтезавода и задержанию подозреваемых провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России и Ростехнадзора.
На территории базы в ходе обысков обнаружены наполненные резервуары с горюче-смазочными материалами, сливные устройства и грузовой автомобиль с цистерной, в которой нефтепродукты доставлялись на переработку. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника и пробы горюче-смазочных материалов. Возбуждено уголовное дело.
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