Спустя полгода после капитального обновления асфальта на улице Баррикадной в Ворошиловском районе, там снова требуется ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители обратили внимание на многочисленные сколы и трещины, образовавшиеся на примыкающих к трамвайным рельсам участкам дороги.
Общество 28.01.2021 13:39
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28.01.2021 13:39
Спустя полгода после капитального обновления асфальта на улице Баррикадной в Ворошиловском районе, там снова требуется ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители обратили внимание на многочисленные сколы и трещины, образовавшиеся на примыкающих к трамвайным рельсам участкам дороги.
Спустя полгода после капитального обновления асфальта на улице Баррикадной в Ворошиловском районе, там снова требуется ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители обратили внимание на многочисленные сколы и трещины, образовавшиеся на примыкающих к трамвайным рельсам участкам дороги.
Как пояснили информагентству в пресс-службе администрации города, причиной разрушения асфальта могли стать обильные осадки, в том числе ледяные дожди, и перепады температуры воздуха с плюса на минус. В результате был нарушен технологический зазор между рельсами и асфальтовым покрытием. Сейчас специалисты удалили фрагменты разрушенного асфальта и обеспечили беспрепятственный проезд трамваям. В адрес подрядной организации, которая ремонтировала дорогу, мэрия направит письменное уведомление о выполнении необходимых работ на объекте в рамках гарантийных обязательств. Дорожники вернутся на улицу Баррикадную весной после установления теплой погоды.
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