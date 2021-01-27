Общество

Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютам

Общество 27.01.2021 20:29
0
27.01.2021 20:29


Депутат облдумы и руководитель профильного комитета регпарламента Ирина Соловьева предложила коллегам совместно с комитетом ветеринарии проехать по приютам, чтобы понять какие из них нуждаются в дополнительной поддержке. Как сообщает ИА «Высота 102», эту тему депутаты обсудили на очередном экосовете. В июне прошлого года они выносили тему финансирования этой отрасли на обсуждение во время ежегодной конференции ЮРПА.
«На строительство и содержание потребуются значительные финансовые средства, которых в бюджете области нет. Необходима федеральная поддержка. Мы предложили программу финансирования из федерального бюджета субъектов РФ для строительства приютов для животных. Сейчас решается вопрос разработки такого федерального проекта», - рассказала Ирина Соловьева. 

В 2020 году общий объем финансирования мероприятий по регулированию численности бездомных животных составил 29,6 млн рублей. Из них 14,5 млн - это средства бюджета Волгоградской области и грантовая поддержка. 9,5 млн рублей направили на борьбу с бездомными собаками органы местного самоуправления. Еще 5,6 млн рублей были выделены в рамках Президентских грантов для некоммерческих организаций. Многие приюты для бездомных животных модернизируют свои подворья на личные средства. Так, например, «Хвостики» в Волжском обустроили новые вольеры за свой счет, а Среднеахтубинское учреждение «Белка и Стрелка» планируют построить еще три новых межрайонных приюта также на свои деньги. 
«Помимо увеличения свободных мест в приютах, должна быть ответственность граждан, чтобы на улицах не было большого скопления агрессивных животных. Это касается и компаний, которые на территории своих предприятий держат бездомных собак», - отметила Ирина Соловьева.

Показатели отлова бездомных питомцев среди предпринимателей за прошлый год ухудшились: если в 2019 они отловили 1558 собак, то в 2020-м только 614. Некоммерческие организации наоборот улучшили свои показатели - 2369 против прошлогодних результатов в 1425. Количество отловленных животных при содействии органов местного самоуправления возросло с 582 до 2020. В целом федеральный закон, предусматривающий гуманное отношение к бродячим животным, а также введенные меры по отлову, принесли свои плоды. В 2020 году в Волгоградской области было зарегистрировано 20939 бездомных собак, что значительно ниже, чем годом ранее. Тогда сообщалось о 26765 таких животных.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
27.01.2021 16:55
Общество 27.01.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 16:12
Общество 27.01.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 12:50
Общество 27.01.2021 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 12:21
Общество 27.01.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 12:18
Общество 27.01.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.01.2021 11:25
Общество 27.01.2021 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 11:07
Общество 27.01.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 11:01
Общество 27.01.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 20:06
Общество 26.01.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 17:46
Общество 26.01.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 16:18
Общество 26.01.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 14:48
Общество 26.01.2021 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 14:00
Общество 26.01.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.01.2021 10:48
Общество 26.01.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 10:21
Общество 26.01.2021 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:34
Банк «Открытие»: 59% жителей ЮФО довольны местом своего проживанияСмотреть фотографии
20:29
Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютамСмотреть фотографии
19:35
«А прилепится?»: «Справедливой России» в Волгоградской области подкинули чужих партийцевСмотреть фотографии
17:10
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовераСмотреть фотографии
16:55
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских картСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажкиСмотреть фотографии
16:12
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницуСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплатеСмотреть фотографии
14:44
Олег Савченко: молодым специалистам Волгоградской области нужно помочь с жилищными субсидиямиСмотреть фотографии
14:17
Коронавирус «путешествует» по двум городам и пяти районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»Смотреть фотографии
12:50
Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничниковСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрииСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили адвоката за 6-миллионное мошенничествоСмотреть фотографии
11:25
Мокрый снег, дождь и туман: на трассах в Волгоградской области ждут непогодуСмотреть фотографии
11:07
Губернатор ждет открытия «интересного» ФОКа под Волгоградом до 1 маяСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пресекли продажу "липовых" справок об отсутствии COVID-19Смотреть фотографии
10:33
Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьевСмотреть фотографии
09:59
Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитовСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печкиСмотреть фотографии
09:26
ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список МинпромторгаСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде замглавы Роспотребнадзора оштрафовали за игнорирование прокурораСмотреть фотографии
17:46
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19Смотреть фотографии
16:56
Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром ПотаповымСмотреть фотографии
16:04
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр ПестовСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единороссаСмотреть фотографии
14:48
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»Смотреть фотографии
14:35
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 