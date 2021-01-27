Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютам



Депутат облдумы и руководитель профильного комитета регпарламента Ирина Соловьева предложила коллегам совместно с комитетом ветеринарии проехать по приютам, чтобы понять какие из них нуждаются в дополнительной поддержке. Как сообщает ИА «Высота 102», эту тему депутаты обсудили на очередном экосовете. В июне прошлого года они выносили тему финансирования этой отрасли на обсуждение во время ежегодной конференции ЮРПА.





«На строительство и содержание потребуются значительные финансовые средства, которых в бюджете области нет. Необходима федеральная поддержка. Мы предложили программу финансирования из федерального бюджета субъектов РФ для строительства приютов для животных. Сейчас решается вопрос разработки такого федерального проекта», - рассказала Ирина Соловьева.

В 2020 году общий объем финансирования мероприятий по регулированию численности бездомных животных составил 29,6 млн рублей. Из них 14,5 млн - это средства бюджета Волгоградской области и грантовая поддержка. 9,5 млн рублей направили на борьбу с бездомными собаками органы местного самоуправления. Еще 5,6 млн рублей были выделены в рамках Президентских грантов для некоммерческих организаций. Многие приюты для бездомных животных модернизируют свои подворья на личные средства. Так, например, «Хвостики» в Волжском обустроили новые вольеры за свой счет, а Среднеахтубинское учреждение «Белка и Стрелка» планируют построить еще три новых межрайонных приюта также на свои деньги.





«Помимо увеличения свободных мест в приютах, должна быть ответственность граждан, чтобы на улицах не было большого скопления агрессивных животных. Это касается и компаний, которые на территории своих предприятий держат бездомных собак», - отметила Ирина Соловьева.

Показатели отлова бездомных питомцев среди предпринимателей за прошлый год ухудшились: если в 2019 они отловили 1558 собак, то в 2020-м только 614. Некоммерческие организации наоборот улучшили свои показатели - 2369 против прошлогодних результатов в 1425. Количество отловленных животных при содействии органов местного самоуправления возросло с 582 до 2020. В целом федеральный закон, предусматривающий гуманное отношение к бродячим животным, а также введенные меры по отлову, принесли свои плоды. В 2020 году в Волгоградской области было зарегистрировано 20939 бездомных собак, что значительно ниже, чем годом ранее. Тогда сообщалось о 26765 таких животных.



