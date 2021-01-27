



Изменить российское законодательство в целях защиты банковских счетов граждан от мошенников предложил прокурор Волгоградской области Денис Костенко. В Волгоградской облдуме уже находится в работе проект федерального закона, который депутаты в ближайшее время могут направить в Госдуму для рассмотрения, сообщает ИА "Высота 102".

Глава надзорного ведомства выразил обеспокоенность серьезным ростом числа преступлений в сфере современных технологий. Такая негативная тенденция фиксируется как на уровне всей страны, так и в Волгоградской области. Так, за первое полугодие прошлого года в регионе было зарегистрировано 3,7 тысячи таких фактов, что на 103% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Действующее законодательство, как отмечено в пояснительной записке к проекту, «не в полной мере способствует декриминализации данной сферы». В связи с чем Денис Костенко считает необходимым внести изменения в ФЗ-161 «О национальной платежной системе».

В частности, предлагается распространить практику возмещения банками своим клиентам списанных мошенниками денежных сумм на случаи, когда граждане не просто потеряли "пластик", а стали жертвами обмана. Как правило, гражданам звонят лже-сотрудники кредитных учреждений и предлагают обезопасить их счета посредством перевода денег на другую карту. Люди нередко поддаются панике и сообщают преступникам реквизиты своих счетов, с которых моментально улетают все их накопления.

Также прокурор Волгоградской области предлагает упростить процедуру получения сведений о движении денежных средств по банковским счетам, которые были задействованы в сомнительных финансовых операциях.



