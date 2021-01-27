Мокрый снег, дождь и туман: на трассах в Волгоградской области ждут непогоду





Дорожники готовятся к ликвидации последствий непогоды в четырех регионах России - Волгоградской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, неблагоприятные погодные условия ожидаются 27-28 января. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь, при колебания температуры от плюсовых до минусовых показателей с порывами ветра до 17 м/с. Возможно ухудшение видимости до 200-500 метров из-за тумана.

В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороге до 398 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184). Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах.



