



В город Котово Волгоградской области вернулось тепло. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города нефтяников, крупная коммунальная авария была ликвидирована накануне. «Возобновлены занятия в школах, тепло поступило в квартиры и другие социальные объекты», - пояснили здесь. В школе №1 корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили, что в классах комфортная температура. «Мы проводили обход, спрашивали у детей, никто не жаловался», - пояснили в образовательном учреждении. В районной поликлинике также сообщили, что у них тепло.

Напомним, 21 января в Котово произошел порыв на теплосетях. Из-за падения давления вышел из строя котел на центральном теплоузле. Без отопления остались 74 дома, 3 поликлиники, 2 школы, 3 детских садика. Родителям советовали не приводить детей в социальные учреждения.



