Общество

Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два года

Общество 21.01.2021 17:08
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21.01.2021 17:08


К 80-летию Сталинградской Победы, которое будет отмечаться 2 февраля 2023 года, в Волгоградской области отремонтируют все памятники войны. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом заявил на заседании бюро областного совета ветеранов руководитель общественной организации, председатель областной думы Александр Блошкин.
"Наша святая обязанность к юбилею победы в Сталинградской битве привести все памятные места и монументы в надлежащее состояние. Ветеранское сообщество и депутатский корпус готовы подключиться к этой работе", - сказал Блошкин.

В Волгоградской области сейчас 1382 таких монумента. Большая часть из них находится в собственности муниципалитетов. В 2020 году органами местного самоуправления был проведен текущий ремонт 582 памятников и мемориальных комплексов, приведены в порядок 158 площадей, 60 скверов, 172 парка и 540 территорий, примыкающих к воинским захоронениям. Вместе с тем ряд памятников, расположенных, в том числе, и в местах, где проходили знаковые события Сталинградской битвы, нуждаются в серьезном ремонте.
На заседании принято решение о разработке региональной программы по подготовке к празднованию 80-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Подготовят ее с учетом пожеланий и предложений ветеранского сообщества, муниципалитетов, общественных объединений и жителей региона.
В этом году празднование 78-й годовщины победы в Сталинградской битве из-за пандемии пройдет в основном в дистанционном режиме. Однако не обойдется без традиционных церемоний возложения венков и цветов к братским могилам, памятным стелам и другим мемориалам во всех муниципальных образованиях региона. 

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