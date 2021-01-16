В Волгоградской области по-тихому открыли скандальный ФАП

Общество 16.01.2021 10:28
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16.01.2021 10:28
В селе Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области без лишнего шума открыли ФАП, который строили более полутора лет. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, обошлось без торжественных церемоний и разрезания красной ленточки. «Видимо, стыдно нашим чиновникам, что строили ФАП так долго, что все просто устали ждать. В Волжском вот инфекционную больницу всего за полгода сделали», - рассказали ИА «Высота 102» местные жители.
Новым ФАПом люди довольны. «Тепло и светло, все по-современному», - говорят они. Но радость от появления важного и нужного объекта была омрачена историей его возведения. Напомним, ФАП в селе Ежовка должны были ввести в эксплуатацию еще в августе позапрошлого года. Однако подрядчик - ФГУП «Управление строительства Северо-Кавказского федерального округа Федеральной службы исполнения наказаний». – не справился с этой задачей.
В результате ГКУ «Управление капитального строительства» разорвало контракт с исполнителем, и ФАПы, не только в селе Ежовка, но и в других населенных пунктах региона, достраивали уже другие. По решению арбитражного суда структура УФСИН должна будет заплатить в бюджет области неустойку в размере полумиллиона рублей.
Между тем, такие же проблемы, связанные с затягиванием сроков, наблюдаются и на другом объекте – на Дворце спорта в Волгограде, который реконструирует этот же подрядчик.
Фото ИА "Высота 102".
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