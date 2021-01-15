Рынок на юге Волгограда окутал дым от пожара

Происшествия 15.01.2021 11:11
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15.01.2021 11:11
Сегодня на рынке в Красноармейском районе Волгограда загорелся торговый павильон. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании кровли одноэтажного строения на рынке, расположенном на улице Копецкого, поступило в оперативные службы около 8 утра.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 8:29. В настоящее время пожарные разбирают кровлю, проливают тлеющие конструкции. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, в загоревшейся части торгового павильона торговали фруктами и овощами.
Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области
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