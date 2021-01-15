Рынок на юге Волгограда окутал дым от пожара





Сегодня на рынке в Красноармейском районе Волгограда загорелся торговый павильон. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании кровли одноэтажного строения на рынке, расположенном на улице Копецкого, поступило в оперативные службы около 8 утра.





Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 8:29. В настоящее время пожарные разбирают кровлю, проливают тлеющие конструкции. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, в загоревшейся части торгового павильона торговали фруктами и овощами.





Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области