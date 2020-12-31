«Скупили всю воду»: краснооктябрьцы мечутся по магазинам Волгограда в поисках пятилитровок

Общество 31.12.2020 12:43
0
31.12.2020 12:43
Жители Краснооктярьского района Волгограда закупают в огромных количествах питьевую воду из-за отсутствия таковой в своих квартирах. «Кто-то покупает шампанское, а мы – воду. Вот где прибыль магазинам», - рассказали ИА «Высота 102» горожане.
Напомним, из-за нового порыва на водопроводе в Краснооктябрьском районе волгоградцы по-прежнему сидят без воды. Предыдущее технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 1000 мм было зафиксировано накануне на улице 39-ой Гвардейской. К вечеру все необходимые работы были выполнены, но труба треснула в другом месте. Ночью бригада коммунальщиков приступила к работам, которые ведутся на пересечении ул. 39-й Гвардейской Дивизии и ул. Репина. В ближайшее время специалисты устранят течь, пообещали в компании.
Реклама
Ростов, Минводы и Нижний: аэропорт Волгограда расширяет воздушные границы31.12.2020 12:46
Общество 31.12.2020 12:46
ВТБ узнал, часто ли россияне ходят в бани перед Новым годом31.12.2020 12:34
Общество 31.12.2020 12:34
Назад в СССР: новогодние ретро-игрушки активно распродают волгоградцы31.12.2020 12:34
Общество 31.12.2020 12:34
В Волгоградской области на московскую трассу готовы выйти почти 200 единиц спецтехники31.12.2020 12:04
Общество 31.12.2020 12:04
На севере и юге Волгограда изменят схему движения двух автобусов31.12.2020 10:19
Общество 31.12.2020 10:19
Бедным и одиноким жителям Волгоградской области добавили на выживание 7 рублей в 2021 году31.12.2020 09:45
Общество 31.12.2020 09:45
«Спасибо за новый год!»: волгоградцы до сих пор сидят без воды из-за аварии на сетях31.12.2020 08:53
Общество 31.12.2020 08:53
В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается ремонт водопровода30.12.2020 21:44
Общество 30.12.2020 21:44
Полицейским у "Волгоград Арены" вручили ключи от 172 автомобилей30.12.2020 17:01
Общество 30.12.2020 17:01
На Новый год в Волгоградской области будет скользко30.12.2020 16:43
Общество 30.12.2020 16:43
Психологи советуют: как отыскать желанный подарок к Новому году30.12.2020 16:40
Общество 30.12.2020 16:40
Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет героев войны30.12.2020 15:43
Общество 30.12.2020 15:43
В Краснооктябрьском районе Волгограда разорвало магистральный водопровод30.12.2020 14:50
Общество 30.12.2020 14:50
Сюрприз автолюбителям: «бутылочное горлышко» исчезло с набережной Волгограда30.12.2020 14:19
Общество 30.12.2020 14:19
Генералы обсудили с губернатором Волгоградской области Новый год30.12.2020 13:52
Общество 30.12.2020 13:52
Реклама