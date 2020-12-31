«Скупили всю воду»: краснооктябрьцы мечутся по магазинам Волгограда в поисках пятилитровок





Жители Краснооктярьского района Волгограда закупают в огромных количествах питьевую воду из-за отсутствия таковой в своих квартирах. «Кто-то покупает шампанское, а мы – воду. Вот где прибыль магазинам», - рассказали ИА «Высота 102» горожане.

Напомним, из-за нового порыва на водопроводе в Краснооктябрьском районе волгоградцы по-прежнему сидят без воды. Предыдущее технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 1000 мм было зафиксировано накануне на улице 39-ой Гвардейской. К вечеру все необходимые работы были выполнены, но труба треснула в другом месте. Ночью бригада коммунальщиков приступила к работам, которые ведутся на пересечении ул. 39-й Гвардейской Дивизии и ул. Репина. В ближайшее время специалисты устранят течь, пообещали в компании.



