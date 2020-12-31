В Волгоградской области на московскую трассу готовы выйти почти 200 единиц спецтехники





184 единицы спецтехники будут дежурить на московской трассе в Волгоградской области на новогодних праздниках. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград", с 1 по 3 января на подведомственных учреждению территориях ожидается неблагоприятная погода. В Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Тамбовской областях возможны снег с дождем при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок.

Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу бригад в режиме реального времени. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Ситуация контролируется, в том числе, посредством установленной вдоль федеральных автодорог системы метео- и видеонаблюдения.



