Без срока давности: в Волгограде вспомнили жертв теракта на вокзале





14 человек погибли в результате взрыва на железнодорожном вокзале «Волгоград-1», устроенным террористом-смертником семь лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня волгоградцы вспоминали всех погибших и пострадавших в результате той страшной трагедии и несли цветы к мемориалу на Привокзальной площади.

На следующий день не пришедший в себя Волгоград ждал другой кошмар. В троллейбусе №15а прогремел взрыв – тогда погибли 16 человек, 25 пострадали. Как потом выяснилось, жизни волгоградцев забрали два террориста-смертника.

Но удалось осудить пособников убийц. В 2014 году Дзержинский районный суд приговорил к серьезным срокам пособников террористов в Дагестане. Также были осуждены жители этой республики, которые помогли террористам-смертникам прибыть в Волгоград, замаскировав их в своих грузовиках тюками с сеном.



