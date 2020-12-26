



На проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда устанавливают сказочную светодиодную композицию . Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, на разделительной полосе ведется монтаж фигур Деда Мороза с оленем в упряжке в компании белых медведей, белки, зайчихи с зайчатами, снеговиков-музыкантов, волка, лисы и вороны. Жители сказочного леса помогают Деду Морозу – несут подарки для детей в его упряжку. Рядом с ними расставляют светящиеся подарки и ёлочные игрушки.

Украшения изготовлены из прочных современных материалов, которые рассчитаны на многолетнее использование. Создавая фигуры в виде животных, художники стремились сохранить пластику их живых прототипов. Особое плетение изделий также защищает их от вандализма, добавляя им прочности.

В настоящее время праздничные украшения устанавливаются во всех районах города. Так, вскоре на главной городской набережной засиял тоннель, входящий в состав светодиодной надписи 2021. По-новогоднему украсили реконструированный в этом году фонтан «Искусство». В Красноармейском районе, в числе прочих арт-объектов, была установлена фотозона в виде светодиодной кареты с конями. В сквере микрорайона Тулака появились фигурки снеговика и Чеширского кота.



