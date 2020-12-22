



Слова благодарности адресовал один из жильцов аварийного барака, расположенного на улице Панферова, 52 в Красноармейском районе Волгограда, главе района за предпринятые меры по наладке отопления в доме. Как стало известно ИА «Высота 102», проблемы с отоплением в доме начались из-за неблагополучных жильцов, которые сначала устроили пожар в одном крыле здания, а потом срезали там батареи и продали. Об этом рассказал волгоградец в письме на имя главы администрации Красноармейского района Романа Сучкова, в котором поблагодарил чиновников за оперативное решение вопроса. Так, в письме говорится, что, когда в доме окончательно вышла из строя обворованная система отопления, в управляющей компании помочь людям не смогли. К делу подключились специалисты отдела ЖКХ и благоустройства администрации Красноармейского района, которые фактически постоянно контролировали ход работ. «Теперь мы в тепле и большое вам спасибо», - такие теплые слова жильцы говорят главе района.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о вопиющей ситуации, сложившейся в доме №52 по ул. Панферова в Красноармейском районе Волгограда. Из-за порывов в системе отопления четыре семьи замерзали несколько дней в своих квартирах. Теперь проблема устранена.



