



В ужасающей ситуации оказались жители аварийного барака, расположенного на улице Панферова,52 в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в двухэтажном общежитии, часть которого выгорела в результате пожара, четыре семьи, в том числе четверо несовершеннолетних детей, вынуждены выживать в нечеловеческих условиях.

«Третьего декабря в 1 час 45 минут в общежитии произошел разрыв в системе отопления, была вызвана спасательная служба (112), рабочие перекрыли подачу отопления и сообщили обслуживающей управляющей компании об аварии. Только спустя несколько дней, 8 декабря слесари сделали попытку отремонтировать отопление. Однако произошел повторный разрыв трубы, залило потолки жилых помещений. И представители компании отключили свет, лишив жильцов последнего источника тепла (электрообогревательных приборов), мотивируя, что, пока не высохнут потолки, пользоваться электричеством запрещено», - рассказывают волгоградцы.





Жильцы барака отправились за помощью в администрацию Красноармейского района. «Нас продержали в фойе, к главе администрации не пустили, ссылаясь, что «неприемный день»! Единственный ответ был - «Приходите завтра, пишите заявление на подменный фонд, рассмотрим в течение месяца», - продолжают горожане.

Тогда жильцы барака отправились в прокуратуру, где встретили более теплый прием. Работники прокуратуры приехали в общежитие, вызвали представителей администрации. Только после этого в здании появилось электричество.

Однако до сих пор люди живут без отопления, так как трубы разморожены, а восстанавливать систему, похоже, никто не собирается. Люди живут в невыносимом холоде, спят в куртках под толстыми одеялами. В коридорах общежития сковало льдом и припорошило изморозью откосы и стояки, по которым хлестала вода. ИА "Высота 102" обратилось за комментарием в администрацию города.



