Происшествия

«Было, что скрывать?»: в Волгоградской области юный пассажир погиб в ДТП с фурой

Происшествия 20.12.2020 10:26
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20.12.2020 10:26


19-летний юноша погиб в ДТП на трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла примерно в полчетвертого утра.  36-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21140», на  94 км автодороги «Волгоград-Котельниково» выехал со второстепенной дороги на главную прямо на  грузовой автомобиль  «МАН ERF 18.363 4X2» под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП 19-летний пассажир автомашины «ВАЗ 21140» от полученных телесных повреждений скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи; водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован. При этом водитель легковушки отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования. 
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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