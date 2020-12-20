Юрий Марамыгин: безопасность нашего региона в руках профессионалов





Депутат Волгоградской областной Думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин поздравляет работников и ветеранов органов безопасности Волгоградской области с профессиональным праздником.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Волгоградской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Вы стоите на страже интересов государства, прав и свобод граждан, противостоите актуальным вызовам современности. От результатов вашей работы зависит стабильность в обществе и создание условий для созидательной деятельности и развития России и Волгоградского региона.

Пусть ваши профессионализм, оперативность, преданность делу, верность присяге и служебному долгу и впредь будут надежной гарантией безопасности, спокойствия и порядка на территории нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой службе!



