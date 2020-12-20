Юрий Марамыгин: безопасность нашего региона в руках профессионалов

Общество 20.12.2020 08:01
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20.12.2020 08:01
Депутат Волгоградской областной Думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин поздравляет работников и ветеранов органов безопасности Волгоградской области с профессиональным праздником.
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Волгоградской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Вы стоите на страже интересов государства, прав и свобод граждан, противостоите актуальным вызовам современности. От результатов вашей работы зависит стабильность в обществе и создание условий для созидательной деятельности и развития России и Волгоградского региона.
Пусть ваши профессионализм, оперативность, преданность делу, верность присяге и служебному долгу и впредь будут надежной гарантией безопасности, спокойствия и порядка на территории нашего региона.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой службе!
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