Общество

Юрий Марамыгин: безопасность нашего региона в руках профессионалов

Общество 20.12.2020 08:01
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20.12.2020 08:01


Депутат Волгоградской областной Думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин поздравляет работников и ветеранов органов безопасности Волгоградской области с профессиональным праздником. 
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Волгоградской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Вы стоите на страже интересов государства, прав и свобод граждан, противостоите актуальным вызовам современности. От результатов вашей работы зависит стабильность в обществе и создание условий для созидательной деятельности  и развития России и Волгоградского региона.
Пусть ваши профессионализм, оперативность, преданность делу, верность присяге и служебному долгу и впредь будут надежной гарантией безопасности, спокойствия и порядка на территории нашего региона.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой службе!

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