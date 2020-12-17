В Волгограде чиновники спешат избавиться от гаражей из советского прошлого





В Дзержинском районе Волгограда снесут еще один городок из гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принято на заседании комиссии в администрации района. Собственникам пяти гаражей, расположенных рядом со зданием №7 по ул. Маршала Толбухина, пока предложено демонтировать сооружения своими силами. В случае, если этого не будет сделано, снесет гаражи муниципальная техника, а все имущество, которое находится в металлических ангарах, будет вывезено на хранение.

Напомним, в разных районах Волгограда работы по сносу гаражей идут весьма активно. Районные чиновники признают эти сооружения, которые устанавливались еще во времена Советского Союза по разрешениям, выданным исполкомами, самовольными постройками. Между тем, в Госдуму уже внесен законопроект так называемой гаражной амнистии, которая бы помогла их узаконить. Правда, этот законопроект, как отмечают многие эксперты, явно запоздал – большая часть гаражей "у дома" уже снесена.



