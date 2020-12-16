В центре Волгограда под мостом застрял большегруз

Происшествия 16.12.2020 09:49
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16.12.2020 09:49
Пробка образовалась в районе путепровода на улице Кубанской в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, под мостом застрял большегруз, перевозивший буровое оборудование.
Водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты и застрял. В настоящее время автомобилисты вынуждены объезжать грузовик, который препятствует движению автотранспорта.
Отметим, что в такой "плен" водители большегрузов попадают в Волгограде регулярно. За несоблюдение правил дорожного движения им грозит административное наказание.
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